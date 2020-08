Der Gottesdienst an Maria Himmelfahrt, Samstag, 15. August, in der Pfarrkirche in Herxheim ist ausgebucht. Das teilt die Pfarrei Heiliger Laurentius mit. Alle Plätze, die coronabedingt vorab reserviert werden müssen, sind vergeben. Zu Beginn der Veranstaltung werden die Würzwische auch auf dem Vorplatz der Kirche am Nordportal geweiht. Für den Gottesdienst am Sonntag, 16. August, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche sind dagegen noch Plätze frei, allerdings nur noch wenige.