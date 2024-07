Eine Seniorin wird per Schockanruf um mehrere Zehntausend Euro geprellt. Die Haupttäter sind unbekannt. Immerhin sitzt aber eine mutmaßliche Helferin auf der Anklagebank.

Für Else Huber (Name von der Redaktion geändert) war es ein ganz normaler Abend. Wie so oft saß die damals 89-Jährige an diesem 1. Juli 2021 in ihrem Wohnzimmer und schaute Fernsehen.