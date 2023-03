Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem bereits Wasgau, dm und Lidl ihre Märkte in Annweiler auf Vordermann gebracht haben, steht nun auch bei Aldi ein großer Umbau an. Ab Montag können Kunden in der modernisierten Filiale wieder einkaufen gehen. Einige Neuheiten warten auf sie.

Die Einkaufsmarkt-Modernisierungswelle am Annweilerer Ortsrand geht in die nächste Runde. Den Anfang hatte 2018/2019 die Immobiliengesellschaft Delta Hornbach gemacht, die für ihre Mieter Wasgau