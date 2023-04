Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Nahversorgung am Viehstrich ist der Bau einer Aldi-Filiale in Schweighofen sicher ein Gewinn. Wie das Unternehmen auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, laufen die Arbeiten an dem Marktgebäude am Ortsausgang in Richtung Kapsweyer seit Jahresbeginn.

Sollte alles nach Plan laufen, wird der Discounter Ende August eröffnen. Laut Aldi wird das Marktgebäude eine Gesamtfläche von rund 1650 Quadratmetern haben und über zwei Photovoltaikanlagen