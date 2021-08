In der Verbandsgemeinde Edenkoben stehen Aktionswochen für ältere Menschen an. Vom 26. August bis zum 11. September sind 21 Vorträge und Veranstaltungen geplant. Sie finden in 13 Gemeinden der VG statt und versprechen Wissenswertes zu unterschiedlichen Bereichen. Die Reihe gibt Einblicke etwa in den Hausnotruf oder in die Vorsorgevollmacht und liefert Infos rund um Einbruchschutz und Betrugsmaschen. Es gilt die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung. Voranmeldungen sind nur bei den Gartenlesungen des Chawwerusch-Theaters, der Aromapflege und dem Bewegungsangebot erforderlich. Die Veranstaltungen sind sonst kostenfrei. Das Bürgerbus-Team wird Fahrten zu den Treffen anbieten. Diese sollten spätestens eine Woche vorher unter Telefon 0162 5741389 angemeldet werden. Weitere Infos im Internet unter der Adresse www.vg-edenkoben.de.