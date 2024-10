Die Büchereien der Pfarrei Heilige Elisabeth Annweiler laden in der Zeit vom 1. bis zum 4. November zu Veranstaltungen ein.

Anlass ist der Buchsonntag, der traditionell am ersten Sonntag im November begangen wird. Dann wird auf die Arbeit in den Katholischen Öffentlichen Büchereien aufmerksam gemacht. 200 von diesen Einrichtungen, die auf den Borromäusverein zurückgehen, wurden zwischen 1922 und 1924 im Bistum Speyer gegründet. Ziel dieses Vereins ist „die Förderung des Lesens guter Bücher bei Menschen aller Altersgruppen“. 20 dieser Büchereien existieren durchgehend bis heute – davon gleich drei in der Annweilerer Pfarrei.

100. Geburtstag und eine Überraschung

Die Bücherei St. Josef Annweiler in der Elisabethenstraße 4 ist mit 102 Jahren zwar die älteste der Pfarrei, aber alles andere als „alt und verstaubt“. Bei Kaffee und Kuchen können sich Interessierte an Allerheiligen zwischen 14 und 17 Uhr ein Bild davon machen und nebenbei das eine oder andere Flohmarktschnäppchen ergattern.

Die Bücherei Gossersweiler feiert an diesem Tag ihr 100-jähriges Bestehen. Von 14 bis 18 Uhr bietet das Team der Familienbücherei im Pfarrheim gegenüber der Kirche Bücherflohmarkt und allerlei kreative, kulinarische und historische Aktionen für alle Altersgruppen an. Weiterhin bereichert das Dekogeschäft „Vergissmeinnicht“ und eine ortsansässige Malerin den Nachmittag.

Tombola als Höhepunkt

Am Sonntag, 3. November, hat die Bücherei in Wernersberg, die in der Grundschule eingerichtet ist, anlässlich des Buchsonntags länger als sonst auf. Von 10.30 bis 15 Uhr werden neue Romane, Krimis und Kinderbücher vorgestellt. Zudem gibt es eine Tombola. Lose können in der Bäckerei Burkard erworben werden.

Ebenfalls am Buchsonntag feiert die Bücherei St. Laurentius Ramberg im Mariensaal in der Hermersbachstraße 1 ihren 100. Geburtstag. In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Pyra gibt es eine Buchausstellung, zudem können Weihnachtsgeschenke erworben werden. Außerdem hat sich das Bücherei-Team diverse Aktionen ausgedacht. Am Montag, 4. November, gilt die verlängerte Öffnungszeit, und zwar von 16 bis 18 Uhr.