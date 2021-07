Ob unterhaltsames Stationen-Theater oder mittelalterliche Erlebnistage – die Burg Trifels lockt mit verschiedenen Aktionen, zu denen die Generaldirektion Kulturelles Erbe einlädt.

Wissenswertes zur Reichsburg gibt es bei einem kostenfreien Online-Vortrag am Freitag, 9. Juli, um 18.30 Uhr. Der Vortrag findet online über die Plattform „Go-To-Meeting“ statt. Interessierte melden sich per E-Mail an bsa.anmeldung@gdke.rlp.de.

Auf dem Programm stehen zudem die Trifelsserenaden, eine Konzertreihe der Villa Musica, deren Künstler sich am Samstag, 10. Juli, ab 20 Uhr dem Thema Streichsextette widmen und am 31. Juli der Wiener Klassik. Anmeldung und Tickets online unter www.villamusica.de.

Wissenswertes über das Kaisertum

Kultur und Geschichte mit unterhaltsamen Spielszenen – das bietet das Stationen-Theater am Freitag, 16. Juli, von 17 bis 20 Uhr. Sie steht unter dem Titel „Anno 1192 – aus dem Leben einer Kaiserin“. An der Seite von Kaiserin Konstanze und Markward von Annweiler erkunden Besucher die drei Burgen der Trifels-Gruppe und erfahren dabei spielerisch etwas über das Leben im Mittelalter, das Kaisertum der Staufer und die Zeit der Ritter um 1200. Der Treffpunkt ist an der Trifels-Burgkasse. Um Anmeldung per E-Mail an kulturpaedagogik-pfalz@gdke.rlp.de oder unter Telefon 0261 6675-4826 wird gebeten. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder 10 Euro.

Für den darauffolgenden Samstag lädt die Burg Trifels zu einem szenischen Schauspiel ein. Es geht um die Befreiung des Richard Löwenherz, der 1193 von Heinrich IV., dem Sohn von Friedrich Barbarossa, auf der Trifels gefangen gehalten wurde. Geschrieben wurde das Stück von Alexander Etzel-Ragusa, Schauspieler ist Markus Maier. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Burgverwaltung unter Telefon 06346 8470.