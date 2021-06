Mehrere Personen haben nach einem Großbrand am Montag in Hayna ihr Hab und Gut verloren, darunter eine Familie mit Kind. Wie die Verbandsgemeinde-Verwaltung Herxheim mitteilt, ist die Hilfsbereitschaft überwältigend. In den vergangenen Tagen seien viele Sach- und Kleiderspenden eingegangen. Die Kommune bittet aber nun darum, von weiteren Spenden dieser Art aus Kapazitätsgründen abzusehen. Wer auf andere Weise helfen möchte, kann einen Geldbetrag seiner Wahl auf ein Konto der Sparkasse Südpfalz mit der Iban DE02 5485 0010 0012 2000 10 oder auf eines der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau mit der Iban DE95 5489 1300 0080 0095 00 überweisen. Wichtig: Als Verwendungszweck muss „Ersthilfe Brand Hayna“ angegeben werden. Es können keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden. Weitere Infos gibt es per E-Mail an hilfe@herxheim.de.