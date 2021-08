Nach der verheerenden Flutkatastrophe vor fünf Wochen unterstützen die Rettungskräfte aus der Südpfalz auch weiterhin im Katastrophengebiet im Ahrtal. Noch bis Anfang September werden 35 Feuerwehrleute in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Einsatz sein.

Die Brand- und Katastrophenschutzinspekteure des Landes hatten Patenschaften vermittelt, um die Feuerwehren im Ahrtal zu entlasten. Die Feuerwehren der Leitstelle Landau (Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz und die Städte Landau, Pirmasens und Zweibrücken) sind Paten für die Feuerwehr in der stark betroffenen Stadt Bad Neuenahr. Dank dieser Hilfe hätten die stark eingespannten dortigen Feuerwehrleute nun auch mal die Möglichkeit, sich um ihre Familien und die Schäden an ihren eigenen Häusern und Wohnungen zu kümmern, erklärt Jens Thiele, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises SÜW.

„Bereits kurz nach dem Aufruf der Patenschaften gab es bei uns 400 Rückmeldungen. Besonders stolz macht mich, dass sich viele Kameradinnen und Kameraden extra Urlaub nehmen oder Teile ihres Jahresurlaubs verwenden, um im Ahrtal zu helfen“, berichtet Thiele. Er war mehrere Tage in der Einsatzleitung des Landes zur Führungsunterstützung vor Ort. Und auch sein Vorgänger, Kreisfeuerwehrinspekteur a.D. Rudi Götz, kehrte aus dem Ruhestand zurück in den Einsatz, um in der Koordination zu unterstützen.

DRK hilft im Sanitätsdienst

Auch das Deutsche Rote Kreuz Südliche Weinstraße ist im Ahrtal im Einsatz. „Lag der Schwerpunkt zu Beginn auf der Versorgung und Unterbringung von Betroffenen, so sind wir jetzt vor allem im Sanitätsdienst tätig, der in den betroffenen Orten den Regelrettungsdienst ergänzt“, erklärt Kreisbereitschaftsleiter Marco Nau.

Der erste Kreisbeigeordneter Georg Kern ist dankbar für das Engagement und die unbändige Einsatzbereitschaft der Hilfskräfte. Das Personal sei gut ausgebildet und hochmotiviert. „Wir werden die Erfahrungen unserer Einsatzkräfte auswerten und dann auch in unsere Planungen miteinfließen lassen“, sagt er.