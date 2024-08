Das Weingut Esther Grün in Mühlhofen lädt am Donnerstag ab 19.30 Uhr ein zu einem Genuss im Glas und für die Ohren ein. Eine Afterwork Comedy Show mit der pfälzischen Comedienne Simone Fischer. Einem gemütlichen Tagesausklang im Weinpavillon im Hof des Weingutes bei dem Fischer die Liebe zum Wein und zum anderen Geschlecht auf heitere Art mal trocken, mal lieblich miteinander verbindet. Einlass und Öffnung des Weinpavillons ist um 18.30 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Bestellungen unter www.weingutgruen.de.