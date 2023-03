Eine Schließung des Krankenhauses in Annweiler wäre eine „Katastrophe für unsere Region“, äußert sich Bernd Schattner, AfD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Kreistags SÜW, zur Ankündigung des Klinikums Landau – SÜW, den Standort in der Trifelsstadt aufgeben zu wollen. Der AfD-Kreisverbandsvorsitzende Eigen Ziegler findet, dass die politisch Verantwortlichen Steuergeld mit vollen Händen in die ganze Welt gäben, während die Verteilung vor Ort keine Priorität habe. Den Bürgern im ländlichen Raum würden lange Wege, längere Wartezeiten durch eine Verknappung der Kapazitäten und damit eine immer schlechtere medizinische Versorgung zugemutet, kritisiert Schattner.

Die Planung der Klinikverantwortlichen sieht vor, die medizinischen Bereiche aus Annweiler auf die beiden anderen Klinikstandorte Bad Bergzabern und Landau zu verteilen und dort noch zu erweitern. Die Annweilerer Immobilie soll verkauft und zu einem Gesundheitszentrum ausgebaut werden.