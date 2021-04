Für verpflichtende Corona-Tests an Schulen spricht sich der Schuldezernent des Landkreises SÜW, Ulrich Teichmann (Grüne), aus. Genau das Gegenteil fordert nun der Fraktionsvorsitzende der AfD-Kreistagsfraktion, Bernd Schattner. „Keine verpflichtenden Corona-Tests für Schüler im Landkreis“, reagiert er auf die am Donnerstag veröffentlichte Pressemitteilung des Kreises. Es sei gut und richtig, dass kostenlose Schnelltests angeboten würden. Jeder, der dies möchte, solle die Möglichkeit auf einen kostenlosen Schnelltest haben. Verpflichtende Tests lehne die AfD-Fraktion aber entschieden ab. Denn nach seiner Ansicht handele es sich dabei um „einen eklatanten Eingriff in die Fürsorgepflicht und die Verantwortung der Eltern“. Durch eine Test-Pflicht würden die grundgesetzlich garantierten Rechte auf Menschenwürde und körperliche Unversehrtheit ausgehebelt. Außerdem sehe das Infektionsschutzgesetz nur eine regelmäßige Testung von ansteckungsverdächtigen Personen vor. „Hätte man schnell und sinnvoll in Lüftungsanlagen und digitale Technik investiert, wären jetzt solche Testungen nicht notwendig. Hier soll auf dem Rücken der Kinder das Versagen unserer Regierung ausgetragen werden“, schließt Schattner.