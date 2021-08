Er klatscht im Plenum auch mal den Grünen Beifall, hält die Vielfalt der Völker für schützenswert und ist alles andere als ein dumpfer Schreier: Der AfD-Landtagsabgeordnete Martin Schmidt aus Annweiler mag so gar nicht in das Bild passen, das einige von seiner Partei haben. Er wünscht sich offenere Debatten. Auch über Themen, die wehtun.

Warum mit dem Annweilerer Martin Schmidt, 54, der jetzt erneut für die AfD in den Landtag möchte, nicht direkt mit dem Thema beginnen, über das ja eh die ganze Welt tagein, tagaus spricht, also Corona. Er habe ein differenziertes Bild, jedenfalls brächten viele Menschen ein enormes Opfer. Ihm fehlten auch soziale Kontakte, er leide darunter. Aber er sei privilegiert, habe ein Haus und könne in den Garten. Viele Menschen hätten das nicht, säßen mit ihren kleinen Kindern in kleinen Wohnungen. „Da müssen wir auch mal über die Verhältnismäßigkeit sprechen“, sagt Schmidt.

Ihm wäre es wichtig, dass die stark gefährdeten Gruppen, also die Älteren, besser geschützt würden, aber gleichzeitig sollten der Handel und die Gastronomie wieder unter Auflagen öffnen dürfen. Irgendwann sei das wirtschaftlich ja nicht mehr vertretbar. Er ärgert sich deshalb über die Angstpolitik, die mit dem Virus hier und da gemacht werde, sagt Schmidt. „Wenn ich Leute sehe, die mit Maske durch den Wald laufen, dann stimmt da was nicht.“

Seine Frau kommt aus Annweiler

Runde Brille, silberner Haarschopf, sanfte Stimme – der zweifache Familienvater hat die Aura eines Gelehrten. Er erzählt an diesem regnerischen Nachmittag in seinem Wahlkreisbüro in Offenbach, dass er Geschichte und Germanistik in Erlangen und Freiburg studiert habe. Im Breisgau lernte er seine Frau kennen, die aus Annweiler stammt und dort als Lehrerin arbeitet. Seit nunmehr über 15 Jahren wohnt Schmidt mit seiner Familie in der Trifelsstadt. Der gebürtige Berliner, der in Braunschweig aufwuchs, arbeitete zunächst als freier Journalist. Er wurde später Ressortleiter bei der Zeitung „Junge Freiheit“, die manche Sozialforscher dem rechten Rand zuordnen. Schmidt schrieb eigenen Angaben zufolge aber auch für die christlich-konservative Zeitung „Rheinischer Merkur“.

Schon als Kind habe ihn die deutsche Geschichte beschäftigt, allen voran die deutsche Teilung. Sein Vater sei Ingenieur gewesen und habe Straßenbaufirmen in West-Berlin beraten. Seine aus Niedersachsen stammende Mutter habe sich wegen der Mauer aber immer wie in einem Gefängnis gefühlt, deshalb sei die Familie in den Westen gezogen. Weil er zum Besuch von Angehörigen relativ einfach in die damalige DDR habe reisen können, habe er viel gesehen. „Ich kann mich gut an die grauen Häuser erinnern, an die dicke Luft, es wurde ja überall Braunkohle gefördert. Ich habe gesehen, dass das unsere Leute sind, sie dieselbe Kultur haben. Auch deshalb habe ich die Teilung als unnatürlich empfunden“, erzählt Schmidt.

Schmidt vermisst Freiheit in Debatten

Der Mauerfall und die Wiedervereinigung seien ein großer Glücksfall gewesen, besonders faszinierend habe er die ersten Jahre danach empfunden. „Die Debattenkultur war unheimlich frei, die Diskussionen wurden auch in den Zeitungen breit geführt.“ Das vermisse er heute großteils, diese Haltung, ein breites Meinungsspektrum zuzulassen. „Ich finde es falsch, den anderen abzuwerten, wenn er nicht meine Sicht teilt“, sagt Schmidt. Auch das sei für ihn ein Grund gewesen, in die Politik zu gehen, obwohl ihm das schwergefallen sei. „Ich bin kein Parteisoldat.“

In Mainz sitzt der Abgeordnete für die AfD unter anderem im Kulturausschuss. Auch dort falle ihm immer wieder auf, dass es keine freien Diskussionen gebe, die Regierungsfraktionen legten sich bereits vorab fest. „Aber ich muss doch auch mal anerkennen, wenn der andere einen guten Vorschlag macht. Also ich klatsche auch den Grünen Beifall, wenn sie eine gute Idee haben. Wir sind doch Parlamentarier.“ Ein Thema, das Schmidt besonders am Herzen liegt, ist das Museum unterm Trifels. Seit seinem Einzug in den Landtag vor fünf Jahren kämpfe er dafür, dass die Einrichtung eine 75-Prozent-Stelle bekommt, derzeit wird das Museum mit einer 0,2-Stelle geführt. Der Trifels habe eine landesweite Bedeutung, sei auch aus touristischer Perspektive sehr wichtig. „Aber bisher beiße ich da auf Granit“, sagt Schmidt.

„Ich mag keinen Dogmatismus“

An den Südpfälzern schätze er besonders deren Heimatbewusstsein. Er sei früher häufig in Osteuropa gewesen, etwa im Baltikum. Dort habe ihn immer fasziniert, wie positiv die Menschen auf ihre Länder blickten. Er finde auch deshalb, die Vielfalt der Völker und ihrer Traditionen sei besonders schützenswert. Er sei ein großer Freund Europas, aber nicht der EU in dieser Form, die vielem mit Gleichmacherei begegne. „Ich mag einfach grundsätzlich keinen Dogmatismus“, sagt Schmidt.

Bisher ist der AfD-Wahlkämpfer aus Annweiler in der Region zumindest öffentlich nicht so deutlich in Erscheinung getreten wie manche seiner Mitbewerber um das Landtagsmandat. Schmidt ist höflich und wirkt zurückhaltend, er ist kein Bierzeltpolitiker. Privat liebt er das Reisen. „Ich bin aber kein Strandtyp.“ Und er lese viele Zeitungen, natürlich gedruckt, daran hänge sein Herz. Das Bücherregal stehe ebenfalls voll, derzeit lese er Theodor Fontanes Buch „Vor dem Sturm“. Es könnte der Slogan für einen Wahlkampf sein.