Er ist rund drei auf fünf Meter groß, besteht aus dem Holz eines alten Tabakschuppens und wird Dienstag im Hof des Hotels Krone in Hayna eingeweiht: ein Adventskalender. Hinter jedem Türchen ist ein Geschenk des bekannten Gastronomiebetriebs versteckt. Kunden können Lose kaufen, ein Los kostet zwei Euro. Der Erlös der Tombola fließt komplett an den Kindergarten in Hayna, wie Chefkoch Fabio Daneluzzi berichtet. Der hatte nach dem erneuten Lockdown mit seiner Mannschaft einen Essen- und Getränkeservice in dem Hof aufgebaut. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hotelkrone.de.