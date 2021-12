In Landau kann man schon seit einer Weile auf die Suche nach Feentürchen gehen. Und in Annweiler haben jetzt zur Weihnachtszeit Wichtel ihre kleinen Türchen in der Stadt verteilt. Wer alle 24 entdeckt, kann sogar etwas gewinnen.

Initiiert hat die Aktion die Pinguingruppe der Kita Kunterbunt. Bei dieser ist seit Kurzem ein kleiner Wichtel namens Jonte eingezogen. Gemeinsam mit ihm haben die Kinder 24 kleine Wichteltürchen gebaut, die nun in der Trifelsstadt kreuz und quer verteilt werden.

Die erste Tür wurde von den Kindern direkt an der Kita angebracht. Dort am Tor im Südring 42 findet man auch Routenpläne für die 24 Tage und ein kleines Preisrätsel. Denn an jeder Wichteltür hat sich auch ein Lösungsbuchstabe versteckt. Mit der Aktion hofft die Kita, vielen Familien in dieser schwierigen Zeit eine Freude zu machen. „Die Kinder und Jonte sind schon sehr gespannt, wer alles auf Entdeckungsreise geht“, sagt Leiterin Alexandra Vögler.