Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Landau-SÜW bietet am Samstag, 25. Juni, eine Radtour von Landau über Annweiler nach Hauenstein an. Dabei wird der Queichtal-Radweg befahren. Eingeplant ist eine Rast am Ausflugslokal „Paddelweiher“. Auf dem Burgenradweg geht die Fahrt über Lug und das Rimbachtal zurück nach Annweiler, wo Eisdielen zum Verweilen einladen. Die Route mit einer Gesamtlänge von 65 Kilometern wird über weite Strecken von der Bahnlinie begleitet und führt in leichter Fahrt mit einem kurzen Anstieg durch Wiesentäler. Die Tour startet um 9.30 Uhr am Westbahnhof in Landau, die Teilnahme kostet zwei Euro, für ADFC- und PWV-Mitglieder ist sie kostenfrei. Um Anmeldung bei Michael Schindler per E-Mail an kv.landau@adfc-rlp.de wird gebeten. Es wird erwartet, dass die Teilnehmer einen Fahrradhelm tragen und eine Warnweste mit sich führen-