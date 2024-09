Fälle, in denen Betrüger sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgeben, häufen sich. Sie trumpfen dabei mitunter mit echten Kontoinformationen auf. Ein Anwalt schlägt Alarm.

Die Maschen, mit denen kriminelle Banden Menschen am Telefon um ihr Erspartes bringen, entwickeln sich ständig weiter. Enkeltrick und Schockanrufe sind inzwischen weitläufig bekannt. Auch die Strategie, sich als Autoritätsperson, etwa als Polizist oder Staatsanwalt, auszugeben, ist nicht neu. Alles führt über kurz oder lang zu dem Punkt, das Opfer entweder zu einer Überweisung, einer Geldübergabe oder zur Herausgabe der Kontodaten zu überreden. Der Kandeler Anwalt Joachim Brückner warnt nun vor einer neuen Methode, von der ihm seine Mandanten immer häufiger berichten.

„Der Anrufer gibt sich als Bankangestellter aus. Das Perfide an der Methode ist, dass die Betrüger mit echten Bankdaten auftrumpfen können, dem Opfer etwa sagen: ,Sie haben ja heute Morgen 200 Euro abgehoben und 400 Euro an Ihre Tochter überwiesen’.“ Hinzu kommt, dass auf dem Telefon der Zielperson die Rufnummer der Bank, bis hin zur korrekten Filiale, angezeigt wird. Nachdem sie durch ihr Wissen über die geheimen Kontovorgänge eine Vertrauensbasis aufgebaut haben, bringen die Betrüger ihre Opfer dazu, Tan-Nummern herauszugeben. Brückner vertritt Mandanten, die auf diese Art um sechsstellige Beträge gebracht wurden. In einzelnen Fällen sogar ganz ohne Anruf. Die Betroffenen mussten eines Tages schlicht feststellen, dass ihr Konto leer war. „Bankraub war gestern“, fasst Brückner die Situation zusammen.

Betrüger stehlen Telefonnummern