Das langjährige Ratsmitglied Achim Argus (Parteilos) hat der Gemeinderat in Roschbach am Mittwoch zum weiteren Beigeordneten gewählt.

Seit dem Rücktritt von Ortsbürgermeister Albert Birkmeyer (parteilos) führt der erste Beigeordnete Marco Brutscher die Amtsgeschäfte. Daran wird sich zunächst auch nichts ändern. Um Brutscher in seiner Arbeit zu unterstützen, hat der Gemeinderat einen weiteren Beigeordneten installiert. Achim Argus wurde mit sieben Ja-Stimmen, bei einer Ablehnung und drei Enthaltungen gewählt.

„Es freut mich, dass wir mir Achim Argus einen in der örtlichen Politik sehr erfahrenen Mann als Beigeordneten gewinnen konnten. Ich bin nicht nur froh, dass sich so die Arbeit etwas verteilt, sondern auch darüber, dass ich mich bei Entscheidungen nun mit dem Beigeordneten beraten kann“, erklärte Brutscher. Beim Aufruf zur Wahl eines neuen Ortsbürgermeisters hatte sich kein Kandidat gemeldet. „Wir wollen nun mit zwei Beigeordneten und den Gemeinderatsmitgliedern uns weiter für Roschbach engagieren, hoffen allerdings darauf, dass wir doch in absehbarer Zeit wieder einen Ortsbürgermeister haben werden“, sagte Brutscher.