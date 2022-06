SÜW. Beim Abschlusswochenende der Rosenwochen stehen eine Wanderung, ein Rosenmarkt und das Dornröschen-Fest an.

Am Samstag wird um 11 Uhr der Rosenmarkt im Schlossinnenhof in Bad Bergzabern eröffnet. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Pianistin Claudia Rösner und die Geigerin Lyuba Sampijeva. Um 14.30 Uhr steht eine Modenschau auf dem Programm. Am Sonntag ab 10.30 Uhr lockt das Rosenfrühstück, um 14 Uhr ist eine Ballettaufführung vorgesehen, um 16 Uhr werden Besucher in die Welt des Tangos entführt. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Verbandsgemeinde wird zudem zu einer Ausstellung im Erdgeschoss des Schlossgebäudes eingeladen.

In Dörrenbach lädt derweil das Dornröschen-Fest vom zu einer Zeitreise in die Vergangenheit ein. Gaukler und Musikanten sorgen im Ortskern für buntes Treiben. Offen für Besucher ist die Festmeile am Samstag ab 11 Uhr. Das Dörrenbacher Straßentheater wird an beiden Festtagen zu bewundern sein: am Samstag um 16 Uhr, wenn das Festvolk an mehreren Stationen durch das Dorf geführt wird, sowie am Sonntag um 13.30 und 15.30 Uhr. Fröhliches Dorftheater bieten zwei weitere Vorführungen: „Der Froschkönig“ am Samstag um 13 Uhr am Froschkönig-Brunnen und „Dornröschen“ am Sonntag um 11.30 Uhr vor der Wehrkirche. Am Samstag gegen 22 Uhr erstrahlt das Dornröschendorf bei Einbruch der Dunkelheit in einem Feuerwerk vor der Wehrkirche, das zugleich den Abschluss der „Rosenwochen im Bad Bergzaberner Land“ bildet.

Wanderung durch Weinlage Rosengarten

Die Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler lädt für Sonntag zur Wanderung durch die Weinlage Rosengarten ein, die von über 500 Strauchrosen gesäumt ist. Bei der 15. Auflage der Veranstaltung bieten sieben Winzer ab 11 Uhr ihre Weine an, zudem gibt es Kaffee und Kuchen sowie andere Speisen. Um 10.20 Uhr wird der erste Rosenexpress erwartet. Zu seinem Empfang singen die Schoppensänger aus Klingenmünster und unterhalten die eintreffenden Gäste bis zur offiziellen Eröffnung um 11 Uhr.

Am Festwochenende verbindet der „Rosen-Express“ die Schauplätze in Bad Bergzabern, Kapellen- Drusweiler und Dörrenbach. Der Fahrpreis pro Strecke beträgt zwei Euro, das Tagesticket kostet fünf Euro.