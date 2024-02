Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Donnerstag kam die Erlaubnis von oben. Am Freitag ging das offizielle Schreiben raus. Die Stadt Annweiler hat der AfD für deren „Bürgerdialog mit Tino Chrupalla“ im Hohenstaufensaal eine Absage erteilt. In die Karten spielt ihr dabei, dass die Partei eine entscheidende Sache versäumt hat.

Ein Auftritt des Bundeschefs einer Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird und regelmäßig gegen Andersdenkende, Andersgläubige