Die Idylle im Ramberger Ohlsbachtal ist getrübt. Wochenend- und Ferienhäuser, von der Verwaltung über Jahrzehnte still geduldet, sollen platt gemacht werden. Die Betroffenen wollen eine politische Lösung – wie es sie in den 1960er-Jahren in der Südwestpfalz gab. Wie stehen die Chancen?

Es ist ein knallharter Vorstoß des Landkreises Südliche Weinstraße: Ein dutzend Grundstücksbesitzer im Ramberger Ohlsbachtal haben Abrissverfügungen für ihre Wochenendhäuser bekommen.