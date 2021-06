SÜW. Es werden wieder Problemabfälle eingesammelt: Die nächste Sammlung ist am Samstag, 19. Juni, von 8.30 bis 11.30 Uhr im Wertstoffwirtschaftszentrum Nord bei Edesheim. Was Besucher beachten müssen.

Bei der Sammlung werden die Problemabfälle von Privathaushalten kostenlos entgegengenommen. Es sollten pro Haushalt nur Mengen bis 50 Kilogramm beziehungsweise Liter abgegeben werden. Gewerbebetriebe setzen sich mit der SAM GmbH unter Telefon 06131 982980 in Verbindung setzen.

Eingesammelt werden Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Batterien, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe. Und zwar in geschlossenen Behältern und Verpackungen.

Was nicht angenommen wird

Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird dagegen nicht angenommen. Seit dem 1. Juli 1987 müssen Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl das Altöl von ihren Kunden kostenlos zurücknehmen. Als Problemabfall gelten lediglich ölverunreinigte Putzlappen und Ähnliches. Auch Altmedikamente werden bei der Sammlung nicht mehr erfasst. Sie können in haushaltsüblichen Mengen in der Restabfalltonne entsorgt werden. Verpackungen aus Pappe und Beipackzettel gehören hingegen in die Papiertonne.

Es besteht Masken- und Abstandspflicht. Weitere Infos finden sich im SÜW-Wertstoff-Wegweiser, auf der Homepage des Landkreises sowie in der SÜW-Wertstoff-App. Rückfragen sind auch telefonisch bei der Kreisverwaltung unter der Rufnummer 06341 940 420 möglich.