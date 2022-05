Am Sonntag um 11 Uhr wird in der Waldgalerie in der alten Konzertmuschel bei der Markwardanlage in Annweiler die neue Ausstellung „Roots“ eröffnet. Diese gibt einen magischen Einblick in die Diversität der Feinwurzeln einheimischer Bäume.

Unter dem Lichtmikroskop zeigt sich die Einzigartigkeit jeder Wurzel – geheimnisvoll leuchtend und scheinbar schwebend. Die Wurzelforscherin Janna Wambsganß ist gebürtige Annweilererin, hat 2009 ihr Abitur am Evangelischen Trifelsgymnasium absolviert, um danach ein Studium der Forstwissenschaften in Freiburg zu beginnen. Die Aufnahmen unter dem Mikroskop sind im Zuge ihrer Forschungsarbeit am Lehrstuhl für Silvikultur an der Uni Freiburg entstanden und wurden von Philipp Heintz und Antje Strepp künstlerisch aufbereitet.

Bei der Ausstellungseröffnung wird Janna Wambsganß über die Bedeutung der Feinwurzeln und Pilzwurzeln berichten. Der ehemalige Geografielehrer Walter Herzog wird den Kohlenstoffkreislauf und dessen wichtige Bedeutung im Ökosystem Wald erläutern. Über das Jahr 2022 hinaus sind weitere Veranstaltungen zum Thema „Wandel in der Natur“ geplant.