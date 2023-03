Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rohrbach und Insheim gibt’s ihn schon, jetzt will Hayna ihn auch: einen rollenden Eistreff. Einmal in der Woche soll es für zwei bis drei Stunden auf dem Dorfplatz kühle, süße Erfrischungen