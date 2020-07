Der Pfälzerwald-Verein hat gemeinsam mit dem Verein Zukunft Annweiler die Alte Konzertmuschel am Kurpark neben dem Wandereinstieg zum Trifels wieder hergerichtet. Nun haben sich die beiden Vereine Gedanken darüber gemacht, wie man das historische Rund in Zukunft nutzen könnte. So riefen sie das Projekt „Waldgalerie“ ins Leben. Es soll ein Installationsraum entstehen, in dem naturbezogene Kunst erlebbar wird, berichtet der Pfälzerwald-Verein. Die Planungsphase sei so gut wie abgeschlossen. Allerdings sei die Ausführung aufgrund der Corona-Beschränkungen ins Stocken geraten. Die vorliegenden Entwürfe seien vielversprechend „und machen neugierig auf ein Novum in Annweiler“, verspricht der Verein: Wald und zeitgenössische Kunst an einem historischen Ort soll ab Oktober für jeden frei zugänglich sein.