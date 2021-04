Die Nikolauskapelle in Klingenmünster ist ab Mai wieder regelmäßig geöffnet. Das teilt die Burg-Landeck-Stiftung mit. Gesucht sind ehrenamtliche Helfer.

Die kleine Nikolauskapelle am Rande von Klingenmünster ist in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Besichtigungsort geworden. Das liegt auch daran, dass sie in den Sommermonaten regelmäßig geöffnet ist – dank der Burg-Landeck-Stiftung, die die Patenschaft für den schönen spätromanischen Bau übernommen hat. Auch in der Corona-Zeit sind Besichtigungen unter Beachtung der üblichen Vorgaben möglich.

Es sind ehrenamtliche „Kapellenwächter“, die diese Öffnungszeiten möglich machen. Von Anfang Mai bis Ende Oktober sind sie jeden Samstag und Sonntag, an jedem Feiertag und jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat jeweils von 14 bis 17 Uhr in der Nikolauskapelle präsent. Sie schauen nach dem Rechten und geben, wenn gewünscht, den Besuchern Auskünfte.

In den vergangenen Jahren ist das Häuflein der Kapellenbetreuer allerdings immer kleiner geworden. Die Burg-Landeck-Stiftung würde sich deshalb freuen, wenn sich weitere Menschen für den ehrenamtlichen Dienst in der Kapelle melden. Die Anzahl der Einsätze könne jeder selbst bestimmen, jede Hilfe sei willkommen. Wer sich für den Kapellendienst interessiert, kann sich bei Klaus Frey, Telefon 06349 8729, E-Mail: klaus.frey@myquix.de, melden.