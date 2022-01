Nach der vollständigen Renovierung der Räume ist die Gemeindebücherei Freimersheim nun in Sachen Digitalisierung auf dem Vormarsch. Ab Februar gibt es ein ganz besonderes Angebot.

So konnte durch Förderungen ein neuer Arbeitsplatz mit Laptop eingerichtet werden. Nun können Besucher recherchieren, schreiben und drucken. Das Team unterstützt dabei gerne, zum Beispiel beim Anlegen eines E-Mail-Kontos. An diesem Arbeitsplatz gibt es auch Zugang zu der Lernplattform „Sofatutor“. Diese bietet altersgerechten, digitalen Lernstoff von Klasse 1 bis 13. Ab Februar können Interessierte ab 13 Jahren in die virtuelle Realität eintauchen, berichtet Büchereileiterin Denise Zink. Möglich ist das mit dem Virtual-Reality-Headset Oculus Quest 2 – einer kabellosen VR-Brille. Laut Zink ist es nicht nur möglich, die Welt des Gamings neu zu erleben, sondern man kann virtuell an andere Orte reisen, neue Menschen treffen oder an Live-Konzerten teilnehmen.

Das klassische Buch soll dabei nicht in den Hintergrund rücken, und daher beginnt die Märchenzeit. Bis Ende Februar bietet das Team Aktionen für große und kleine Märchenfreunde an. Die Bücherei ist jeden Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr für alle geöffnet. Das gesamte Angebot ist kostenlos.