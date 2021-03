In diesem Schuljahr haben am Gymnasium des Alfred-Grosser-Schulzentrums Bad Bergzabern 84 Schülerinnen und Schüler das Abitur bestanden. Nicolaus Jacobsen hat mit einem Durchschnitt von 1,0 am besten abgeschnitten, dicht gefolgt von Laura Müller, Timon Baral und Noah Bodenseh (jeweils 1,2); 30 Schulabsolventen und Schulabsolventinnen haben eine „1“ vor dem Komma.

Der Preis der Ministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz geht an Cedric Wegst, bis zuletzt Stufensprecher und zusammen mit Jannik Hölzmann und Andreas Wacker über Jahre im Schülersprecherteam. Die Letztgenannten werden mit dem Engagementpreis des Vereins der Freunde des Gymnasiums ausgezeichnet. Der Scheffelpreis in diesem Jahr geht an Merit Berger. Den Preis der Französischen Gesellschaft erhalten Magdalena Cremer und Hanna Sauer. Frederick Gruhn, Johannes Methfessel, Viviana Deisner und Adrian Herberg werden von der Physikalischen Gesellschaft ausgezeichnet; David Koltsov von der Stiftung Pfalzmetall für Physik. Nicolaus Jacobsen wird besonders geehrt von der Gesellschaft deutscher Chemiker und der Mathematiker-Vereinigung, auch der erstmalig ausgelobte Informatik-Preis geht an ihn. Im kirchlichen Bereich wird Tim Leonhard ausgezeichnet, und die Coubertin-Medaille des Fachbereichs Sport geht an Lucia Engel. Der Verband Biologie zeichnet Noah Bodenseh aus, Timon Baral erhält den Preis des Philologenverbands für besondere Leistungen im Fach Geschichte. Der Zonta-Club ehrt Viviana Deisner und die Rotarier heben Ariane Thelen hervor. Der „Verein der Freunde“ zeichnet Felicia Sarter, Marcel Hitziger, Alina Wendel, Antonia Wilker und David Koltsov für deren Engagement in der Jazz-Combo, Lorine Schenck für ihr Orchester- und Selina Pfaffmann für ihr Chorengagement aus. Tim Leonhard erhält eine Auszeichnung für sein Engagement bei „Jugend forscht“, ebenso Antonia Wilker und Timon Baral für das Leiten der Umwelt-AG.