71 Schüler haben am Gymnasium Edenkoben die Allgemeine Hochschulreife erlangt. 24 erreichten eine Abschlussnote mit Eins vor dem Komma, Emma Kratz und Hannes Becker gar eine glatte 1,0. Einen schönen Rahmen für die Abiturfeier bot die Protestantische Kirche Edenkoben.

Schulleiter Philipp Jähne thematisierte in seiner Rede die kaum vorhersehbaren Chancen und Herausforderungen, die sich in den kommenden Jahren durch Künstliche Intelligenz in der Berufswelt ergeben werden, bevor dann die feierliche Übergabe der Reifezeugnisse durch Oberstufenleiterin Moll und die Stammkursleitenden vollzogen wurde.

Beispielhafter Einsatz

Auch wenn alle mit dem Bestehen des Abiturs tolle Leistungen gezeigt haben, erfuhren mehr als 20 von ihnen nochmals besondere Wertschätzung durch die Verleihung von fachbezogenen Preisen, meist gestiftet von Verbänden, sowie der Verleihung des Preises für das beste Abitur für Emma Kratz sowie dem Preis der Ministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule für Florian Eisenacher.

Musikalisch wurde der Abend bereichert durch Stücke für Geige und Klavier, vorgetragen von den Lehrkräften Susanne Braun und Jörg Martin Schreieck-Hans sowie durch den Abiturienten Viet-Tan Trinh, der beeindruckend ein Lied aus einer Anime-Serie interpretierte.

Ein weiterer Höhepunkt war die Abiturrede von Lena Däuwel und Emily Mäuslein, die in Anlehnung an das Kinderspiel „Ich packe meinen Koffer“ ihr Schulleben in emotionalen Bildern Revue passieren ließen.