Mit einer Unterschriftenaktion wollen die Eltern aus dem Modenbachtal gegen die möglichen Schulschließungen in Ramberg und Eußerthal kämpfen. In den nächsten Tagen werden sie flächendeckend in den beiden Gemeinden und in Dernbach, dessen Kinder ebenfalls die beiden Dorfschulen besuchen, mit der Sammlung beginnen. Zudem seien weitere Aktionen geplant, um zu verhindern, dass die beiden Schulstandorte geschlossen und mit Albersweiler zusammengelegt werden. Nach Ende des Prüfverfahrens will der Verbandsgemeinderat im Juni darüber entscheiden. Vor der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in Eußerthal demonstrierten 70 Anwohner mit Trillerpfeifen, Sprechchören und Plakaten. Fast zwei Stunden wurde teils hitzig über die Pläne diskutiert. Der Gemeinderat brachte gegenüber Verbandsbürgermeister Christian Burkhart Argumente gegen die Pläne vor.

70 Eltern und Kinder zeigten am Donnerstag vor der Gemeinderatssitzung Flagge gegen die möglichen Schließungen ihrer Dorfschulen in Ramberg und Eußerthal. Foto: Jacky Gabriel/oho 70 Eltern und Kinder zeigten am Donnerstag vor der Gemeinderatssitzung Flagge gegen die möglichen Schließungen ihrer Dorfschulen in Ramberg und Eußerthal. Foto: Jacky Gabriel/oho Mit diesem Banner macht die Elterninitiative am Ortseingang Eußerthal auf das Thema aufmerksam. Foto: Jacky Gabriel/oho Foto 1 von 3