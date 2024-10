Die Ortsgemeinde Ranschbach lädt für Sonntag, 6. Oktober, 10.30 Uhr, anlässlich des 70. Geburtstags von Hubert Scherthan zu einem Empfang ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Seinen Jahrestag hatte er bereits Anfang September gefeiert. Bei dem nun angekündigten Empfang wird ihm die Ehrenbürgerschaft der Ortsgemeinde Ranschbach verliehen, teilt Ortsbürgermeister Thorsten Doll mit.

Hubert Scherthan war 30 Jahre lang im Gemeinderat, von 1989 bis 2019. 25 Jahre davon war er Bürgermeister. Von 2004 bis 2019 war er auch Mitglied im Verbandsgemeinderat Landau-Land. Eine herausragende Leistung für die Gemeinde sei vor allem auch ein konsequenter Schuldenabbau gewesen, wodurch die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wiederhergestellt wurde, sagt Thorsten Doll.

Die CDU ein Heimat

Beruflich machte Hubert Scherthan nach dem Abitur am Finanzamt Landau eine Ausbildung zum Finanzwirt. Es folgte die Tätigkeit als Finanzbeamter und Sachgebietsleiter im Finanzamt Landau und Finanzamt Neustadt. Parteipolitisch ist die Heimat die CDU. Dort ist er sei 50 Jahren Mitglied, heißt es in einer Mitteilung. Seit rund vier Jahrzehnten ist er auch in verschiedenen Gremien der katholischen Kirche ehrenamtlich tätig. Seit Jahrzehnten und bis heute ist er auch Mitglied im Schiedsrichterausschuss des Pfälzer Handball-Verbandes. 22 Jahre lang war er selbst im Einsatz als Schiedsrichter gewesen, sieben Jahre davon in der Bundesliga.