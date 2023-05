Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil er einen Amtsarzt mit einer Axt angegriffen haben soll, will die Staatsanwaltschaft Landau einen 63-Jährigen aus dem Kreis SÜW in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen lassen. Ein entsprechender Antrag wurde beim Landgericht Landau gestellt.

In der Antragsschrift wird dem Mann vorgeworfen, am 9. Juni in seinem Anwesen einen Amtsarzt völlig überraschen mit einem Beil angegriffen zu haben. Der 63-Jährige habe zumindest billigend