Der Landkreis Südliche Weinstraße ist um 62 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger reicher. Landrat Dietmar Seefeldt übergab ihnen im Kreishaus ihre Einbürgerungsurkunde.

Damit haben die 46 Erwachsenen und 16 Minderjährigen nun die deutsche Staatsangehörigkeit mit allen Rechten und Pflichten. Elf von ihnen sind in Deutschland geboren, wie die Kreisverwaltung mitteilt. In seiner Ansprache betonte Landrat Seefeldt die individuellen Motivationen für die Einbürgerung und fügte hinzu: „Hier im Landkreis Südliche Weinstraße ist es schön zu leben und zu arbeiten, und da brauchen wir Sie.“

Die Eingebürgerten stammen aus Ägypten, Albanien, Belarus, Frankreich, Irak, Jordanien, Kamerun, Kenia, Polen, Russland, Rumänien, Schweiz, Serbien, Somalia, Spanien, Syrien, der Türkei und der Ukraine. In Deutschland gelten nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz einheitliche Voraussetzungen für die Einbürgerung. Grundvoraussetzung ist ein dauerhafter Aufenthalt in der Bundesrepublik. Weitere Anforderungen sind mindestens fünf Jahre rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland, das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache sowie der Rechts- und Gesellschaftsordnung und die Fähigkeit, den Lebensunterhalt eigenständig zu sichern. Seit einer Änderung des Gesetzes wird die Beibehaltung der bisherigen Staatsangehörigkeit generell akzeptiert, was zuvor nur im Einzelfall möglich war.