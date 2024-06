Die Toilettenanlage im Sporthaus der Spielvereinigung Eußerthal sei wegen Feuchtigkeit nicht mehr nutzbar. Eine Sanierung sei jedoch nicht mehr mit einem vertretbaren Aufwand möglich, berichtet Vorsitzender Andreas Bock. Um die Immobilie weiter nutzen zu können, musste daher eine Behelfslösung für die Sanitäranlagen her. Dafür hat die Firma Union Bauzentrum Hornbach aus Annweiler dem Verein einen Toiletten-Container zur Verfügung gestellt. In den vergangen vier Jahren habe der Verein rund 60.000 Euro in die Sportanlage gesteckt, berichtet Bock. Zunächst sei die Heizung im Sporthaus erneuert und die Rasenbewässerung generalsaniert worden. Im vergangenen Jahr sei der Sportplatz eingezäunt worden, um Wildschäden zu verhindern. Am Jahresende sei eine neue Küche eingebaut worden. Den Großteil der Investitionssumme habe der Verein aus Eigenmitteln gestemmt, hauptsächlich durch Erlöse bei Veranstaltungen, so Bock. Darüber hinaus habe es Zuschüsse vom Sportbund, Spenden und ein Bankdarlehen gegeben sowie viele ehrenamtliche Arbeitseinsätze der Mitglieder.