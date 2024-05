Der Landkreis Südliche Weinstraße ist um 56 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger reicher. Landrat Dietmar Seefeldt hat ihnen unlängst bei einer Feierstunde im Kreishaus ihre jeweilige Einbürgerungsurkunde übergeben, teilt die Kreisverwaltung mit. Damit haben diese 35 Erwachsenen und 21 Minderjährigen nun die deutsche Staatsangehörigkeit mit allen Rechten und Pflichten. 16 der 56 Eingebürgerten sind in Deutschland geboren. Landrat Dietmar Seefeldt ermutigte die Anwesenden, die mit der Staatsbürgerschaft verbundenen Möglichkeiten zu nutzen, insbesondere das aktive und passive Wahlrecht. „Nutzen Sie dieses Recht! Engagieren Sie sich, zum Beispiel auf kommunalpolitischer Ebene. Bringen Sie sich, Ihre Perspektiven und Ideen in unsere Gemeinden ein“, so Landrat Seefeldt zu den Eingebürgerten. Diese hatten zuvor die afghanische, brasilianische, bulgarische, griechische, irakische, italienische, marokkanische, nordmazedonische, polnische, rumänische, syrische, tschechische, türkische, ukrainische oder ungarische Staatsangehörigkeit.