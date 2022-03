Die Ergebnisse von den Analysen und Potenzialstudien für erneuerbare Energien im Landkreis SÜW liegen vor. Nach deren Vorstellung in der jüngsten Sitzung des Klimaausschusses des Kreises fasst Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) zusammen: „Die Kommunen im Landkreis können sich – rechnerisch und bilanziell – mit Erneuerbarem Strom gemeinsam mehr als drei Mal selbst versorgen.“ Bisher seien etwa 55 Prozent des Stroms im Landkreis erneuerbar, 87 Prozent der Wärmeenergie dagegen fossil und mit erheblichen Treibhausgas-Emissionen verbunden. Klimaschutzmanager Philipp Steiner stellte fest: „Die Energiewende kommt jetzt merklich voran. Es gibt sehr viel zu tun, aber ebenso viele Möglichkeiten für die Gemeinden, selbst aktiv zu werden und die Energiewende vor Ort mitzugestalten.“ Als Nächstes stehen im Kreis die digitalen Klimaworkshops an. Bürger sind eingeladen, an fünf Terminen im April ihre Ideen und Perspektiven in Sachen Klimaschutz an der Südlichen Weinstraße einzubringen. Die Ergebnisse der Workshops werden in das Klimaschutzkonzept einfließen, das im Sommer fertiggestellt werden soll. Eine Anmeldung ist jeweils per E-Mail an klimaworkshop@suedliche-weinstrasse.de erforderlich. Der erste Workshop am 6. April, 17 bis 19 Uhr, bildet den Auftakt der Reihe.