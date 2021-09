Das 50er-Jahre-Museum „Fifty’s“ in der Hauptstraße in Kapsweyer veranstaltet anlässlich seines sechsjährigen Bestehens am Sonntag, 12. September, ab 10 Uhr eine Feier mit Programm, wie der Museumsverein mitteilt. Für Musik sorgt die Band „Betty Sue & the Hot Dots“. Im Museumshof werden Exponate aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren angeboten. Seit der Öffnung 2015 haben eigenen Angaben zufolge über 2500 Besucher das Museum besucht. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.museum-fiftys.de.