Bundeswehrsoldaten trugen Haarnetze, die Dauerwelle hatte Hochkonjunktur, im Friseursalon stand eine Badewanne. Ein Vollbad für eine Mark. Und die Friseurin hieß noch Friseuse. Das war vor 50 Jahren, als Horst und Hilde Becker nicht nur geheiratet, sondern auch ihren ersten Friseursalon eröffnet haben.

„Die Badewanne habe ich nicht übernommen“, sagt Horst Becker heute lachend, wenn er an sein erstes Friseurgeschäft in der Marktstraße 1 in Bad Bergzabern zurückdenkt.