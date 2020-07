Stefan Overmann aus Freimersheim hat auch in diesem Jahr eine 24-Stunden-Fahrrad-Challenge bewältigt, um Spenden für das Kinderhospiz Dudenhofen zu sammeln.

405 Kilometer legte er an einem Tag auf seinem Rennrad zurück. 2019 hatt er die Challenge mit 356 Kilometern abgeschlossen. Beim Start und in den letzten Stunden begleitete ihn Jürgen Stattmüller aus Niederhorbach. Mehr als 18 Stunden verbrachte Overmann im Sattel. Die wenigen Pausen nutzte er zur Energiezufuhr, an Schlaf war nicht zu denken. Seine Tour führte ihn von Freimersheim über Gommersheim, Geinsheim, Duttweiler, Kirrweiler, Venningen, Großfischlingen und Kleinfischlingen zurück nach Freimersheim. Unterstützt wurde er von verschiedenen Unternehmen aus der Region. Ein endgültiges Ergebnis liegt noch nicht vor, da noch Spendendosen aufgestellt sind.