Oldtimer sind keine alten Karren, sondern rollende Denkmäler. Da liegt es nahe, den Tag des offenen Denkmals am 7. und 8. September für ein Großereignis zu nutzen: Oldtimerwandern an der Südlichen Weinstraße.

Die Veranstaltung hat sich gut etabliert. Organisator Karsten Heidlauf aus Bornheim, der immer wieder Oldtimer-Treffen und Ausfahrten in der Region veranstaltet, rechnet in diesem Jahr, bei der vierten Auflage, mit mehr als 3000 Fahrzeugen aus halb Europa, die sich auf die 140 Kilometer lange Strecke entlang der Südlichen Weinstraße begeben. Es sei eine der größten, wenn nicht die größte Oldtimerveranstaltung Deutschlands in dieser Art. Der Aufwand dafür ist groß, mit der Ausschilderung haben acht Helfer zu tun, an den Zwischenstopps sind 250 nötig. Anders als bei vielen anderen Ausfahrten müssen die Teilnehmer keine Startgebühr zahlen.

Das Feld der Fahrzeuge ist breit gestreut.