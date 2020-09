Anfang 2019 hat der südpfälzische Chorleiter Peter Kusenbach ein Hilfsprojekt für Indien gestartet. Er möchte den Neubau einer Kirche im indischen Ort Vaddamanu finanziell unterstützen. Was ist aus der Aktion geworden?

Kusenbach, pensionierter Musiklehrer und ein weit über die Grenzen der Südpfalz bekannter Chorleiter, hat seinem Freund Karunakar Thumma bereits einen Gefallen getan. Zur Freude des indischen Pfarrers, der zwischenzeitlich als Kaplan in der Pfarrei Hl. Edith Stein Bad Bergzabern wirkte und inzwischen wieder in seiner Heimat lebt, spendete Kusenbach einen Trinkwasserbrunnen für sein Dorf. Nun hat er mithilfe von Spenden eine weitere Hilfsaktion erfolgreich beenden können.

„Wir haben das Geld zusammen“, sagt Kusenbach. 30 000 Euro habe er in den vergangenen anderthalb Jahren zusammenbekommen, die in den Kirchenneubau in Vaddamanu investiert werden soll. Bei dem Geld handele es sich um Spenden und Konzerteinnahmen, erklärt Kusenbach.

Nachdem der Bau des Gotteshauses coronabedingt für einige Zeit ausgesetzt wurde, gehen die Arbeiten inzwischen weiter. „Die Einweihung der neuen Kirche wird voraussichtlich Ende dieses Jahres sein“, sagt Kusenbach.