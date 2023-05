Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

SÜW. Die Förderrichtlinien für den Breitband- und Gigabitausbau haben sich erneut geändert. Für den Landkreis Südliche Weinstraße bedeutet dies, dass weitere 260 Gewerbebetriebe mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden können. In seiner Sitzung in Steinfeld hat der Kreistag am Montag den Weg dafür frei gemacht.

Ende Oktober 2018 hat das Unternehmen Inexio offiziell mit dem flächendeckenden Breitbandausbau im Landkreis begonnen. Zunächst sollten rund 6000 Privathaushalte,