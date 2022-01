Die Resonanz hat Peter Kusenbach überrascht. 26 Klaviere wurden dem Musiklehrer und Chorleiter von Privatleuten für seine Hilfsaktion fürs Ahrtal angeboten.

Die Angebote kommen aus der ganzen Südpfalz: von Neuburg über Offenbach, Lustadt, Zeiskam und Rhodt bis nach Annweiler. „Ich werde mir alle Klaviere persönlich anschauen“, kündigt Kusenbach an. Dann will er ein Ranking erstellen.

Vor wenigen Tagen war Kusenbach ein Klavier von einer Familie aus Steinfeld angeboten worden. So kam der Stein ins Rollen. „Die Familie hat zu mir gesagt, wenn ich es nicht brauchen kann, könne sie sich vorstellen, dieses schöne Instrument als Spende ins Ahrtal zu geben“, so Kusenbach. Der 68-Jährige ließ seine verwandtschaftlichen Beziehungen in die Region spielen – Kusenbach stammt aus Andernach. Ein Cousin nahm sich der Sache vor Ort an. „Es haben sich direkt zwei Grundschulen in Ahrweiler und Bad Neuenahr sowie eine psychotherapeutische Praxis gemeldet“, erzählt Kusenbach.

Nur einwandfreie Instrumente gesucht

Einige der angebotenen Klaviere hat er sich schon angeschaut. „Da war auch eins dabei, das stand in einer Garage. Das geht gar nicht“, sagt Kusenbach. Er werde keine reparaturbedürftigen Klaviere ins Ahrtal schicken. „Da gehen nur Instrumente hin, die in einwandfreiem Zustand sind, die direkt eingesetzt werden können“, verspricht Kusenbach, der sich um Abholung und Transport kümmert. Er geht davon aus, dass mindestens sieben oder acht Klaviere diese Anforderungen erfüllen werden. Sein Cousin werde sich noch intensiver im Ahrtal umhören. „Ich bin mir sicher, dass es da noch mehr Bedarf gibt“, meint Kusenbach.