Bereits zum vierten Mal tritt Stefan Overmann aus Freimersheim in die Pedale, um für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen Geld zu sammeln – diesmal nicht im Hochsommer, sondern schon Anfang Juni. Die selbstgestellte Herausforderung besteht darin, 24 Stunden auf dem Rennrad mit möglichst wenig Pausen eine fest definierte Strecke rund um seinen Wohnort immer wieder abzufahren. Start ist am Samstag, 13 Uhr, in Freimersheim, Am Bildberg. Bis Pfingstsonntag, 13 Uhr, möchte er möglichst viele der jeweils 23 Kilometer langen Runden gefahren sein. 2019 schloss er die Challenge mit 356 gefahrenen Kilometern ab, 2020 waren es 405 und 2021 sogar 421.

Als Unterstützung kommen in jedem Jahr auch Radfahrer dazu, die ihn auf einem Teil der Strecke begleiten – sogar nachts. Firmen entlang der Strecke beteiligen sich an der Aktion und stellen Spendenboxen auf. Dazu gehören Obst- und Gemüsebau Kästel an beiden Standorten in Geinsheim, Weingut Geißert aus Kleinfischlingen und Weingut Bergdolt-Reif & Nett aus Duttweiler. Mehr dazu auch auf Instagram unter @sovi1972. Darüber hinaus kann auch direkt an den Förderverein des Kinderhospizes gespendet werden – Stichwort „Stefans Weg“.