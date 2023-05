Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den nächsten Tagen werden sie erstmal richtig Stress haben. Die wenige Zentimeter großen Babylachse, die am Mittwoch in der Wieslauter ausgesetzt wurden. Lachse finden sich erst seit wenigen Jahren wieder in heimischen Gewässern. Warum?

Sie sind nur wenige Monate alt. Die 2000 Lachse, die am Mittwoch in der Wieslauter am Sportplatz Schweighofen ausgesetzt wurden. Es war die letzte Lachsbesatzaktion in diesem Jahr, in dem bereits rund