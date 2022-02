Ein 19-Jähriger hat am Freitag nach einer ungewöhnlichen Flucht vor der Polizei sein Auto beschädigt, fast zwei Fußgänger überfahren, eine Verkehrsinsel gerammt und beinahe einen Unfall gebaut. Und das alles nur, um nicht aufzufliegen.

Wie es im Polizeibericht heißt, sollte der Fahrer bei einer Geschwindigkeitsmessung am Schulzentrum in der Weinstraße kontrolliert werden, weil er zu schnell unterwegs war. Doch anstatt anzuhalten, beschleunigte der VW-Fahrer, überholte kurz vor dem Ortsausgang Edenkoben waghalsig einen Pkw, konnte danach nicht mehr rechtzeitig einscheren und kollidierte mit der Verkehrsinsel. Sein Wagen geriet laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte beinahe mit zwei Fußgängern. Dann schlingerte der junge Mann auf die Gegenfahrbahn und verursachte fast einen Unfall mit einem entgegenkommenden Pkw, setzte aber seine Fahrt fort.

Auto musste abgeschleppt werden

Die Polizei entdeckte den Mann schließlich auf einem Feldweg zwischen Edenkoben und Maikammer. An seinem Fahrzeug war der vordere linke Reifen geplatzt sowie die Felge beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei auf circa 300 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Beim Fahrer fielen den Beamten Ausfallerscheinungen auf. Der 19-Jährige gab schließlich zu, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Jetzt wird es noch teurer für ihn, denn es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Zeugen und vor allem Personen, die durch das Fahrmanöver gefährdet waren, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 in Verbindung zu setzen.