Die Staatsanwaltschaft Landau hat Anklage gegen einen 16-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße erhoben, der für die Verwüstung der St. Georgskapelle bei Völkersweiler Anfang April verantwortlich gewesen sein soll.

Diese Tat hatte für Entrüstung in der Region gesorgt. Vielen war noch der massive Vandalismus an der Kapelle auf der Kleinen Kalmit bei Ilbesheim im November 2019 im Gedächtnis. Da wurde wenig später erneut ein Kirchlein von Chaoten heimgesucht. Der Weihwassertrog wurde aus der Wand gerissen, einer Christusfigur Arm und Fuß abgeschlagen. Ein Kreuz wurde abgerissen und der Jesuskörper beschädigt. Einer Kirchbank wurde der Fuß abgetreten und die Sitzbank im Außenbereich umgeworfen. Das ganze Areal war von Flaschen, Getränkedosen und Zigarettenstummeln übersät. Schnell fiel der Verdacht auf junge Leute aus der Umgebung. Denn an der abgelegenen Kapelle auf einer Anhöhe zwischen Völkersweiler und Gossersweiler-Stein werden immer wieder mal Partys gefeiert.

Es habe sich ein Tatverdacht gegen mehrere Jugendliche ergeben, bestätigt die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig. Anfang Mai hatten Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gegeben zwei mutmaßliche Täter, 15 und 16 Jahre alt, im Visier zu haben. Die beiden sollen sich mit einem weiteren Jugendlichen und einem 18-Jährigen an der Kapelle getroffen haben. Auch hier gab es Vernehmungen.

Mittlerweile habe sich der Anfangsverdacht gegen den 16-Jährigen erhärtet, berichtet Möhlig auf Anfrage. Er sei nun beim Jugendschöffengericht am Amtsgericht Landau wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung angeklagt worden. Ob es zu einer Hauptverhandlung kommt und für wann diese terminiert wird, liege in der Entscheidung des Amtsgerichts. Bei anderen Jugendlichen, die in jener Nacht auf den 3. April ebenfalls vor Ort waren, habe sich der Verdacht nicht erhärtet, dass sie an der Kapelle-Verwüstung beteiligt waren, so Möhlig. Allerdings laufe noch ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen einen 15-Jährigen, der verdächtigt wird, die Bank im Außenbereich beschädigt zu haben.