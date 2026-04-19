Im Landkreis SÜW und im benachbarten Elsass wird am Samstag, 25. April, viel los sein. Denn es steht der „Große Preis der Südlichen Weinstraße“ an.

Bei der fünften Ausgabe des Radrennens werden so manche Straße und so mancher Wirtschaftsweg kurzzeitig in eine Rennstrecke verwandelt. Erwartet werden rund 1500 Radsportler aus 33 verschiedenen Nationen, wie die Kreisverwaltung informiert. Wegen der Veranstaltung wird es einige Einschränkungen geben.

Betroffene Anwohner wird der Veranstalter, der Radfahrverein Vorwärts 1904 Offenbach, noch per Wurfsendung über die voraussichtlichen Durchfahrtszeiten in ihrem Wohnort und über Halteverbote benachrichtigen. Bekannt ist aber, dass keine Straße dauerhaft gesperrt sein wird. Vielmehr begleitet die Polizei die Rennen und führt kurzzeitige Sperrungen durch. Verkehrsteilnehmern wird allerdings geraten, am Renntag nach 10 Uhr die Straßen rund um Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Oberotterbach, Niederotterbach, Vollmersweiler, den Haftel- und den Deutschhof, Scheibenhardt und Steinfeld möglichst zu meiden. Zuschauer des Rennens sollten möglichst den ÖPNV nutzen oder selbst mit dem Fahrrad anreisen.

Wie schon im vergangenen Jahr führt das Rennen vom Deutschen Weintor startend auch über die französische Grenze: nach Altenstadt und über Scheibenhardt zurück nach Deutschland

Detaillierte Informationen zum Streckenverlauf sind zu online unter www.suedliche-weinstrasse.de/gpsuew2026 oder unter www.gp-suew.de zu finden.