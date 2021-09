In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats informierte Ortsbürgermeister Dietmar Pfister (SPD) über die Einrichtung eines Baumkatasters. Damit werden Bäume verwaltet, nachdem sie eindeutig identifiziert worden sind. Das geschieht durch die Vergabe einer Baumnummer, die am jeweilgen Baum angebracht wird. Im Fokus steht die Baumkontrolle, denn das Kataster ist die Grundlage zur Risikoeinschätzung mit Blick auf die Verkehrssicherungspflicht der Kommune. Erfasst werden neben konkreten Angaben zum jeweiligen Baum das Datum der letzten Kontrolle sowie der Zeitpunkt der nächsten Kontrolle. Das Gutachten mit dem Kontrollergebnis gibt Hinweise zum Zustand der Bäume.

Die Bäume in den Gemeindewäldern, um deren Bewirtschaftung sich Forstpersonal kümmert, werden nicht in diesem Baumkataster erfasst, da in diesem Bereich besondere Regelungen bezüglich der Verkehrssicherungspflicht gelten. Die Ortsgemeinde Billigheim-Ingenheim hat rund 1500 Bäume gemeldet, deren Anzahl sich jedoch noch ändern kann. Es werden nur Bäume mit einem Stammdurchmesser von mindestens zehn Zentimetern erfasst und kontrolliert, wie Pfister berichtete.