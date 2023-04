Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei große Jubiläen standen in diesem Jahr in der Gäugemeinde an: 1250 Jahre Freimersheim und 500 Jahre Freimersheimer Kerwe. Eigentlich hätten sie groß gefeiert werden sollen. Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber die Gemeinde hat sich einen interaktiven Ersatz einfallen lassen.

Die 1250-Jahr-Feier der Gemeinde und das 500-jährige Bestehen der Kerwe waren nur die beiden offiziellen Jubiläen in diesem Jahr in Freimersheim. Denn dazu wären noch 150 Jahre